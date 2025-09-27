Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 10:07 AM IST

    ഐ.​എ​സ്.​എ കു​വൈ​ത്ത് ഘ​ട​കം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    ഐ.​എ​സ്.​എ കു​വൈ​ത്ത് ഘ​ട​കം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    നാ​സ​ർ അ​ബു ത​ലേ​ബ്, ഷ​മേ​ജ് കു​മാ​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഓ​ട്ടോ​മേ​ഷ​ൻ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ഓ​ഫ് ഓ​ട്ടോ​മേ​ഷ​ന്റെ (ഐ.​എ​സ്.​എ) കു​വൈ​ത്ത് ഘ​ട​കം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.കു​വൈ​ത്ത് ഘ​ട​കം പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി നാ​സ​ർ അ​ബു ത​ലേ​ബ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ഷ​മേ​ജ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ഓ​ട്ടോ​മേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ലോ​കം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 1945-ൽ ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​ത്ത പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​ണ് ഐ.​എ​സ്.​എ. കൃ​ത്യ​മാ​യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും, അ​റി​വ് പ​ങ്കി​ട​ലി​ലൂ​ടെ​യും ആ​ഗോ​ള ഓ​ട്ടോ​മേ​ഷ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഐ.​എ​സ്.​എ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളെ സ​ർ​റ്റി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യ​ൽ, സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​ശീ​ല​നം, പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം, കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സു​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ങ്, ക​രി​യ​ർ വി​ക​സ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ന​ൽ​കു​ന്നു. 14,000 ത്തി​ല​ധി​കം ഓ​ട്ടോ​മേ​ഷ​ൻ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ ഐ.​എ​സ്.​എ​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    TAGS:Gulf NewsKuwait Newsgulf news malayalam
