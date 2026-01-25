Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവ്യവ​സാ​യി​ക സേ​വ​ന...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 10:27 AM IST

    വ്യവ​സാ​യി​ക സേ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്; പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഉ​ന്നത​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യവ​സാ​യി​ക സേ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്; പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഉ​ന്നത​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ വെ​സ്റ്റ് അ​ബു ഫാ​ത്തി​റ വ്യവ​സാ​യി​ക സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഗു​രു​ത​ര ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഉ​ന്നത​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ക​രാ​ർ-​നി​ർ​വ​ഹ​ണ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു ഫ​ണ്ടി​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​സ​മ്പ​ത്തി​നും നാ​ശ​ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ചേ​ക്കാ​മെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ആ​ധാ​രം.

    കേ​സി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ എ​ല്ലാ വ​ശ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം രൂ​പീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ക്കു​ക​യും രേ​ഖ​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സം​ഭ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചി​ല​ർ​ക്കെ​തി​രെ യാ​ത്രാ വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും, അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പൊ​തു ഫ​ണ്ടും പൊ​തു​താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Irregularity in the industrial service scheme; Public Prosecution launches high-level investigation
    Similar News
    Next Story
    X