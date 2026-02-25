Begin typing your search above and press return to search.
    25 Feb 2026 8:18 AM IST
    25 Feb 2026 8:18 AM IST

    ഇ​റാ​ഖ് ന​ട​പ​ടി; കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു ഗ​ൾ​ഫ്, അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ

    സൗദി അറേബ്യ,യു.എ.ഇ,ഖത്തർ, ഒമാൻ, ബഹ്റൈൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ പൂർണ പിന്തുണ അറിയിച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര​മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു ഗ​ൾ​ഫ്, അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ. കു​വൈ​ത്ത് ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത​ര​ത്തി​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റു​ക​ളും ഭൂ​പ​ട​വും ഇ​റാ​ഖ് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് പി​ന്തു​ണ.

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റു​ക​ളും ഭൂ​പ​ട​വും പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം അ​ൽ ബു​ദൈ​വി ഇ​റാ​ഖി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​മു​ദ്ര​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ജ​ല​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​റാ​ഖ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.​ഇ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ കു​വൈ​ത്തും ഇ​റാ​ഖും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ക​രാ​റു​ക​ളും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ധാ​ര​ണ പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണം.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്ഥി​ര​ത​യും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​യ​മ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.​യു.​എ.​ഇ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നി​വ കു​വൈ​ത്തി​ന് അ​തി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പൂ​ർ​ണ്ണ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കു​വൈ​ത്ത് സ​മു​ദ്ര​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സൗ​ദി-​കു​വൈ​ത്ത് വി​ഭ​ജി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​റാ​ഖി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റു​ക​ൾ ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കു​വൈ​ത്തി​നും ഇ​റാ​ഖി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ക​ര, സ​മു​ദ്ര അ​തി​ർ​ത്തി നി​ർ​വ​ചി​ച്ച യു.​എ​ൻ സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​യം പോ​ലു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​രാ​റു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.​

    കു​വൈ​ത്തും ഇ​റാ​ഖും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ന​ല്ല അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി വി​ഷ​യം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ​യും സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളെ​യും ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഈ​ജി​പ്ത് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ത്തെ യ​മ​ൻ നി​ര​സി​ച്ചു.

