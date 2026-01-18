Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 9:17 AM IST

    ഇ​റാ​ഖ് അ​ധി​നി​വേ​ശം; ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഡ​സേ​ർ​ട്ട് സ്​​റ്റോം’ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത്

    ഇ​റാ​ഖ് അ​ധി​നി​വേ​ശം; ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഡ​സേ​ർ​ട്ട് സ്​​റ്റോം’ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​റാ​ഖ് അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും പി​ന്മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​റ​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത്. കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി​യ ഇ​റാ​ഖ് സൈ​ന്യ​ത്തെ തു​ര​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി മൂ​ന്ന​ര ദ​ശ​കം മു​മ്പ് ജ​നു​വ​രി 17നാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഖ്യ​സേ​ന ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഡ​സേ​ർ​ട്ട് സ്​​റ്റോം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലും കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​ത​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത മ​റ്റൊ​രു അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ദി​നം. 1990 ആ​ഗ​സ്റ്റ് ര​ണ്ടി​നാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​റാ​ഖ് സൈ​ന്യം ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി​യ​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ കു​വൈ​ത്തി​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തെ ഉ​ട​ന​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ഇ​റാ​ഖി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​റാ​ഖ് ഇ​ത് ചെ​വി​ക്കൊ​ണ്ടി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് സൈ​ന്യ​ത്തെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ഇ​റാ​ഖി​ന് 1991 ജ​നു​വ​രി 15 അ​വ​സാ​ന സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ചു. അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    വി​മോ​ച​ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം

    യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​മ​യ​പ​രി​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ 1991 ജ​നു​വ​രി 17ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ സ​ഖ്യ​സേ​ന സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ 1800 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​റാ​ഖി​നു​മു​ക​ളി​ൽ തീ ​മ​ഴ വ​ർ​ഷി​ച്ചു. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ എ​ഫ്-17 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ബ​ഗ്ദാ​ദി​ലു​ട​നീ​ളം ക​ന​ത്ത ന​ഷ്ടം വ​രു​ത്തി. ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ടൊ​ർ​ണാ​ഡോ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​റാ​ഖി​ലെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഫ്ര​ഞ്ച്, ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ മി​സൈ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ബോം​ബി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. കു​വൈ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ ഇ​റാ​ഖി​താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് വ്യോ​മ​സേ​ന ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ വി​മാ​ന​വാ​ഹി​നി​ക്ക​പ്പ​ലി​ൽ നി​ന്നും ചെ​ങ്ക​ട​ൽ, തു​ർ​ക്കി​യ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ്യോ​മ​താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ന്നു​യ​ർ​ന്നു.

    യു.​എ​സ് വി​മാ​ന​വാ​ഹി​നി​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ഇ​റാ​ഖി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മി​സൈ​ലു​ക​ൾ തൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ടു.

    240 മി​നി​റ്റി​നി​ടെ 400 യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ 1200 ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ ആ​ദ്യ​ദി​വ​സം ത​ന്നെ ഇ​റാ​ഖി ജെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​കു​തി​യോ​ളം ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​റാ​ഖ് വി​റ​ച്ചു.

    ഇ​റാ​ഖ് കീ​ഴ​ട​ങ്ങ​ൽ

    സ​ഖ്യ​സേ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം ഇ​റാ​ഖ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത് യു.​എ​സ് ത​ള്ളി. ക​ര​യു​ദ്ധ​മി​ല്ലാ​തെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​വും നി​രു​പാ​ധി​ക​വു​മാ​യ പി​ൻ​വാ​ങ്ങ​ലി​ന് 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 24ന് ​സ​ഖ്യ​സേ​ന കു​വൈ​ത്ത്, ഇ​റാ​ഖി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ക​ര​സേ​ന​യെ മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സൈ​നി​ക നീ​ക്കം. ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യു​ടെ മോ​ച​ന​ത്തി​നാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ടു. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത് കു​വൈ​ത്തി​ന് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റു​ള്ള ഇ​റാ​ഖി സൈ​ന്യ​ത്തെ വ​ള​ഞ്ഞു. മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ സം​ഘ​ത്തി​ന് ഇ​റാ​ഖി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ തെ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് സൈ​ന്യ​ത്തി​നു​ള്ള സ​ഹാ​യം നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി. സ​ഖ്യ​സേ​ന ക​ര ആ​ക്ര​മ​ണ​വും ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​റാ​ഖി​ന് പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ഇ​റാ​ഖ് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. 1991 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 26ന് ​കു​വൈ​ത്ത് മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    7,50,000 സൈ​നി​ക​ർ

    ക​ര-​നാ​വി​ക-​വ്യോ​മ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​യി 7,50,000 ത്തി​ല​ധി​കം സ​ഖ്യ​സേ​ന സൈ​നി​ക​ർ കു​വൈ​ത്തി​നാ​യി അ​ണി​നി​ര​ന്നു. 5,00,000 യു.​എ​സ് സൈ​ന്യം, 30,000 ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ, 13,000 ഫ്ര​ഞ്ചു​കാ​ർ, അ​റ​ബ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലെ ഏ​ക​ദേ​ശം 2,00,000 സൈ​നി​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ഖ്യ​സേ​ന​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:iraqgulfnewsKuwaitOperation Desert Storm
