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    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 July 2026 3:47 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 3:47 PM IST

    കുവൈത്തിലെ എണ്ണ മേഖലയിലെ സുപ്രധാന കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം

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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ എണ്ണ മേഖലയിലെ സുപ്രധാന കേന്ദ്രത്തിനു നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളും ചിലർക്ക് പരിക്കുകളും സംഭവിച്ചതായി കുവൈത്ത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ (കെ.പി.സി) അറിയിച്ചു.

    പരിക്കേറ്റവർക്ക് വൈദ്യസഹായം നൽകുകയും അപകടസ്ഥലത്തുനിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായി സഹകരിച്ച് അധികൃതർ നിലവിൽ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കുവൈത്ത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:Iran attackoil sectorKuwait
    News Summary - Iranian Attack Targets Key Oil Sector Facility in Kuwait
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