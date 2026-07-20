കുവൈത്തിൽ വീണ്ടും ഇറാൻ ആക്രമണം

കുവൈത്തിൽ വീണ്ടും ഇറാൻ ആക്രമണംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം തുടരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ വൈകീട്ടും ആക്രമണം നടന്നു. 4.30ഓടെയായിരുന്നു പുതിയ ആക്രമണം. അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും പ്രതിരോധിക്കുന്നതായി സൈന്യം അറിയിച്ചു.
ആക്രമണത്തിന് പിറകെ രാജ്യവ്യാപകമായി സൈറൻ മുഴങ്ങി. സ്ഥിതിഗതികൾ അധികൃതർ വിലയിരുത്തി വരികയാണ്. സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ ആക്രമണങ്ങളെ തടയുന്നതിന്റെ ഫലമാണെന്ന് ആർമി ജനറൽ സ്റ്റാഫ് അറിയിച്ചു. സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ സൈന്യം എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കുവൈത്തിനുനേരെ ഇറാന്റെ നിരന്തര ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ജല വൈദ്യുതി പ്ലാന്റിനും എണ്ണ ഉല്പാദന കേന്ദ്രത്തിനും നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായി. സൈനിക ക്യാമ്പുകളിലെ ആക്രമണത്തിൽ ഏതാനും സൈനികർക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. തീ കൊടുത്തുന്നതിനിടെ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോസഗസഥർക്കും പരിക്കേറ്റു. നേരത്തെ രാത്രികളിൽ മാത്രമായിരുന്ന ആക്രമണം നിലവിൽ പകൽ സമയത്തേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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