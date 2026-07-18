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    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 July 2026 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 10:22 AM IST

    ഇറാൻ ആക്രമണം; പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ സന്ദർശിച്ച് സൈനിക നേതൃത്വം

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    പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖംപ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിച്ചു
    ഇറാൻ ആക്രമണം; പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ സന്ദർശിച്ച് സൈനിക നേതൃത്വം
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    സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിക്കേറ്റ സൈനിക​നെ സന്ദർശിക്കുന്നു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇറാൻ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കരസേന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ, സൈന്യത്തിന്റെ ചീഫ് ഓഫ് ജനറൽ സ്റ്റാഫ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഖാലിദ് അൽ ഷുറൈയാനും ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് ജനറൽ സ്റ്റാഫ് മേജർ ജനറൽ (പൈലറ്റ്) സബാഹ് ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹും സന്ദർശിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അൽ ഷുറൈയാൻ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.

    സൈനികർക്ക് ആവശ്യമായ പരിചരണവും ചികിത്സയും നൽകുന്നതിൽ മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖംപ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും ആശംസിച്ചു.

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    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Iran attack; Military leadership visits injured soldiers
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