    ഇ​റാ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണം; ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​ക്ക് വീ​ണ്ടും ക​ത്ത​യ​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്

    കു​വൈ​ത്തി​നും മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കുമെതി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം
    ഇ​റാ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണം; ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​ക്ക് വീ​ണ്ടും ക​ത്ത​യ​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​റാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി കു​വൈ​ത്ത്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലി​നും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ (യു.​എ​ൻ.​സി.​എ​സ്) പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നും കു​വൈ​ത്ത് ര​ണ്ടാ​മ​തും ക​ത്തു​ക​ൾ അ​യ​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ആ​ക്ര​മ​ണം ത​ട​യാ​നും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​റാ​ൻ ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ളും ഡ്രോ​ണു​ക​ളും കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ര​ന്ത​ര ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി ലം​ഘി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ക​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി. ഇ​ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും തു​ര​ങ്കം വെ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. കു​വൈ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ സൈ​നി​ക താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സി​വി​ലി​യ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു. സി​വി​ലി​യ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​ഷ​യം ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി മാ​ർ​ച്ച് മൂ​ന്നി​ന് കു​വൈ​ത്ത് അ​യ​ച്ച മു​ൻ ക​ത്തി​ന് ശേ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ള​പാ​യ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ത്തു​ക​ളി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ലാ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​യി​ലെ ര​ണ്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലി​രി​ക്കെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത് സാ​യു​ധ സേ​ന​യി​ലെ​യും സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ലെ​യും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം നാ​ലാ​യി. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ മ​ര​ണ​വും പ​രി​ക്കു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി. കു​വൈ​ത്തി​ലെ യു.​എ​സ് എം​ബ​സി​ക്ക് നേ​രെ​യും ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വി​യ​ന്ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ന്റെ​യും (1961) ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28ന് ​ഈ ആ​ക്ര​മ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം മാ​ർ​ച്ച് എ​ട്ടു വ​രെ 234 മി​സൈ​ലു​ക​ളും 422 ഡ്രോ​ണു​ക​ളും നേ​രി​ട്ട​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ചാ​ർ​ട്ട​ർ പ്ര​കാ​രം സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ കു​വൈ​ത്ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, പ്ര​ദേ​ശം, ജ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​വും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​നും മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ക​ക്ഷി​യ​ല്ലാ​ത്ത മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം. ഇ​തു​വ​ഴി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക​വും ഭൗ​തി​ക​വു​മാ​യ ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​ക​ണ​മെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് ഇ​റാ​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:united nationsIran attackgulfKuwait
    News Summary - Iran attack; Kuwait sends another letter to the United Nations
