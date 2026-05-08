Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇറാൻ ആക്രമണം;...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 May 2026 10:01 PM IST
    Updated On
    date_range 8 May 2026 10:01 PM IST

    ഇറാൻ ആക്രമണം; യു.എ.ഇക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച് കുവൈത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ഇറാൻ ആക്രമണം; യു.എ.ഇക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച് കുവൈത്ത്
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: യു.എ.ഇയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ കുവൈത്ത് അപലപിച്ചു. സംഭവത്തെ ‘അപലപനീയമായ ആക്രമണങ്ങൾ’എന്ന് കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിശേഷിപ്പിച്ചു. ആക്രമണം യു.എ.ഇയുടെ പരമാധികാരത്തിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണെന്നും കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടികാട്ടി.

    മേഖലയിലെ സംഘർഷം കുറക്കുന്നതിനും സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ആക്രമണങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. യു.എ.ഇക്ക് കുവൈത്തിന്റെ പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആക്രമണങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും ആശംസിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsUAEKuwaitUS Iran War
    News Summary - Iran attack; Kuwait expresses support for UAE
    Similar News
    Next Story
    X