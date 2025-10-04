Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 12:41 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 12:41 AM IST

    ഐ.​പി.​എ​ഫ്.​കെ വേ​ൾ​ഡ് ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി ദി​നാ​ച​ര​ണം

    ഐ.​പി.​എ​ഫ്.​കെ വേ​ൾ​ഡ് ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി ദി​നാ​ച​ര​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വേ​ൾ​ഡ് ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി ഡേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫി​സി​യോ​തെ​റാ​പ്പി​സ്റ്റ്സ് ഫോ​റം കു​വൈ​ത്ത് (ഐ.​പി.​എ​ഫ്.​കെ) പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.ദ​ജീ​ജ് മെ​ട്രോ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം കു​വൈ​ത്ത് ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​പി.​ടി.​എ) ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​അ​ബീ​ർ അ​ജീ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​പി.​എ​ഫ്.​കെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ സി​ങ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​പി.​ടി.​എ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​മ​റി​യം അ​ൽ മ​ന്തീ​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡോ. ​ക​ലാ​വ​തി, ഡോ. ​ഭൂ​പ​തി, ഡോ. ​ജോ​ബി ടോം ​എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഡോ. ​ല​ക്ഷ്മി ദേ​വി ‘സ്ത്രീ​ക​ളും വാ​ർ​ധ​ക്യ​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഡോ. ​വി​വേ​ക്, ഡോ. ​രേ​വ​തി എ​ന്നി​വ​ർ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സീ​നി​യ​ർ ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ ഡോ. ​ഹെ​ർ​ബ​ർ​ട്, ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് ജോ​സ​ഫ്, ഡോ. ​മ​നോ​ജ് ഈ​പ​ൻ, ഡോ. ​വ​ന്ദ​ന എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​കി​ര​ൺ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​വാ​സി യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും, സ്ട്രെ​സ്സ്, അ​നാ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശീ​ലം, വ്യാ​യാ​മ​ക്കു​റ​വ്, ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​ജ​ന്യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ട്ടു. ആ​രോ​ഗ്യം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പു​ന​ര​ധി​വാ​സം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഫി​സി​യോ​തെ​റൃ​പ്പി നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

