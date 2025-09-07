Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 7 Sept 2025 1:36 PM IST
Updated Ondate_range 7 Sept 2025 1:36 PM IST
News Summary - IPC Kuwait Church Annual Convention
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഐ.പി.സി കുവൈത്ത് ചർച്ച് വാർഷിക കൺവെൻഷൻ ഈ മാസം 9, 10, 11, 12 തീയതികളിൽ കുവൈത്ത് സിറ്റിയിലെ എൻ.ഇ.സി.കെ ചർച്ച് ആൻഡ് പാരിഷ് ഹാളിൽ നടക്കും. കൺവെൻഷനിൽ പാസ്റ്റർ ഷിബു തോമസ് (യു.എസ്) പ്രഭാഷകനായി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ചർച്ച അറിയിച്ചു. വൈകീട്ട് ഏഴു മുതൽ രാത്രി 9.30വരെ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷനിൽ ചർച്ച് ഗായകസംഘത്തിന്റെ പരിപാടിയും നടക്കും. സുവിശേഷകനായ ജിസൺ ആന്റണി ആരാധനക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് - ഫോൺ :97869964 , 97775648.
