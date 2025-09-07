Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 1:36 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 1:36 PM IST

    ഐ.​പി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ച​ർ​ച്ച് വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    ഐ.​പി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ച​ർ​ച്ച് വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഐ.​പി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ച​ർ​ച്ച് വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഈ ​മാ​സം 9, 10, 11, 12 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ലെ എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ ച​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് പാ​രി​ഷ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ പാ​സ്റ്റ​ർ ഷി​ബു തോ​മ​സ് (യു.​എ​സ്) പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 9.30വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ച​ർ​ച്ച് ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​പാ​ടി​യും ന​ട​ക്കും. സു​വി​ശേ​ഷ​ക​നാ​യ ജി​സ​ൺ ആ​ന്റ​ണി ആ​രാ​ധ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് - ഫോ​ൺ :97869964 , 97775648.

    kuwait church, IPC, Annual convention
