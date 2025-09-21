Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 12:14 PM IST

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു; താ​മ​സ, തൊ​ഴി​ൽ, ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ ലം​ഘ​ക​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ലും അ​ട​ക്കം ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന
    പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു; താ​മ​സ, തൊ​ഴി​ൽ, ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ ലം​ഘ​ക​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ സാ​ലി​മി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​രെ​യും താ​മ​സ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ സാ​ലി​മി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി താ​മ​സ, തൊ​ഴി​ൽ, ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി.

    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം, സു​ര​ക്ഷ​യും ഗ​താ​ഗ​ത അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ക്ടി​ങ് അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ലി അ​ൽ അ​ദാ​നി​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ജാ​ഗ്ര​ത​യും ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല മേ​ധാ​വി​ക​ളു​ടെ​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ലും അ​ട​ക്കം ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ് സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ സാ​ലി​മി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്.

    ഇ​വി​ടെ വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ, ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​തും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Investigations continue; violators of accommodation, work, and traffic rules arrested
