Madhyamam
    12 Aug 2025 10:30 AM IST
    12 Aug 2025 10:30 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ. ടെ​ലി​കോം ട​വ​റു​ക​ളും ബാ​ങ്കു​ക​ളും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ ശൃം​ഖ​ല​യെ ത​ക​ർ​ത്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. സി​ട്ര ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും ബാ​ങ്കു​ക​ളാ​യി വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ച് ഫ​ണ്ട് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും സം​ഘം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    സാ​ൽ​മി​യ​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ സി​ഗ്ന​ലു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ്ര​തി​യെ​യും പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​ക​ളെ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ത​ട​യാ​നും ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

