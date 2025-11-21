Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 11:54 AM IST

    33 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ, 433 പ​വ​ിലി​യ​ൻ, 611 പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ ; പുസ്തകങ്ങളുടെ അത്ഭുത ലോകം തുറന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള

    കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ശേ​ഷം മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ

    മു​തൈ​രി​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ഹാ​ത്മ്യം വി​ളി​ച്ചോ​തി 48ാമ​ത് കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക്ക് തു​ട​ക്കം. ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ, സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന സാം​സ്കാ​രി​ക ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലു​ക​ളി​ലൊന്നാ​യും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​യാ​യും പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക്കു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യം മ​ന്ത്രി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    33 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും 433 പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളും ഏ​ക​ദേ​ശം 611 പ്ര​സാ​ധ​ക​രും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രും ഈ ​വ​ർ​ഷം മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 30ൽ ​നി​ന്ന് 33 ആ​യ​ത് മേ​ള​യു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. 2,70,000ത്തി​ൽ അ​ധി​കം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 35,000 എ​ണ്ണം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണി​ത്.

    ഒ​മാ​നാണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മേ​ള​യു​ടെ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഹാ​ൾ, ക​ൾ​ച​റ​ൽ ക​ഫേ, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് പ​വ​ിലി​യ​ൻ എ​ന്നി​വ മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ, ചി​ന്ത​ക​ർ, പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ണ്. മേ​ള ഈ ​മാ​സം 29 വ​രെ തു​ട​രും.

