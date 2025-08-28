Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwaitchevron_rightആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 11:22 AM IST

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ല​ബ​ന​ാൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ല​ബ​ന​ാൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി മൈ​ക്ക​ൽ മാ​ൻ​സി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ല​ബ​ന​ാൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി മൈ​ക്ക​ൽ മാ​ൻ​സി​യു​മാ​യി ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം സ​ജീ​വ​മാ​ക്ക​ൽ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹോ​ദ​ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴ​ത്തെ​യും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തെ​യും ശൈ​ഖ് യൂ​സ​ഫ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. സൈ​നി​ക, സു​ര​ക്ഷാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​കോ​പ​ന​വും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ കൈ​മാ​റ്റ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.സു​ര​ക്ഷാ, സൈ​നി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​യു​ക്ത താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ല​ബ​ന​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി മൈ​ക്ക​ൽ മാ​ൻ​സി​യു​ടെ കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. ഉ​ന്ന​ത പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വും ല​ബ​ന​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​ക്കൊ​പ്പം കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി.

