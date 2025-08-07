Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 11:00 AM IST

    അ​പ​രി​ചി​ത​മാ​യ ആ​പ് ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്തു; 2,730 ദീ​നാ​ർ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു

    അ​പ​രി​ചി​ത​മാ​യ ആ​പ് ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്തു; 2,730 ദീ​നാ​ർ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മൊ​ബൈ​ലി​ല്‍ ആ​പ്പു​ക​ൾ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ചി​​ല​പ്പോ​ൾ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ പ​ണം ചോ​ർ​ത്തും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​പ​രി​ചി​ത​മാ​യ ആ​പ് ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്ത ആ​ൾ​ക്ക് 2,730 ദീ​നാ​ർ ആ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. നാ​ല് വ്യ​ത്യ​സ്ത ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യാ​ണ് പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ആ​പ് ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ഹാ​ക്ക​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന്റെ ഫോ​ണി​ൽ റി​മോ​ട്ട് ആ​ക്സ​സ് ല​ഭി​ക്കു​ക​യും അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യം. കു​വൈ​ത്ത് പൂ​ര​ൻ ജ​ഹ്‌​റ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മൈ ​ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​പ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം

    മൈ ​ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​പ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ. ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ള​ളു. അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സേ​വ​ന​ദാ​താ​വി​ന്റെ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി​യും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു. പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പാ​സി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

