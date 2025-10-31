Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    31 Oct 2025 9:07 AM IST
    പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്തം; ക​ട​ൽ വ​ഴി​യു​ള്ള ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​ൽ പു​രോ​ഗ​തി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ട​ൽ വ​ഴി​യു​ള്ള ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ജ്യം വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ലി അ​ൽ യൂ​സ​ഫ്. ഇ​തി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഏ​താ​ണ്ട് പൂ​ജ്യം എ​ന്ന നി​ര​ക്ക് കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 2026 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും തീ​ര​ദേ​ശ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​വും പ​ട്രോ​ളി​ങ് ബോ​ട്ട് പ​ദ്ധ​തി​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് നാ​വി​ക താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ​മാ​രു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക യോ​ഗ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ശൈ​ഖ് മു​ബാ​റ​ക്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും സം​യു​ക്ത ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ടു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള യോ​ഗ​ത്തി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം രാ​ജ്യ​ത്ത് ല​ഹ​രി​ക​ട​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ർ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ അ​ട​ക്കം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​വൈ​ത്ത് പു​തി​യ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

