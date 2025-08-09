Begin typing your search above and press return to search.
    കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു

    കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു
    ടോ​ക്യോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കു​വൈ​ത്ത്-​ജ​പ്പാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു. ഹ​വ​ല്ലി​യി​ലെ വി​വി​ധ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ അ​ധികൃത​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി അ​പ്പാ​ർട്മെ​ന്റു​ക​ൾ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തും ബേ​സ്മെ​ന്റി​ന്റെ തെ​റ്റാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    കെ​ട്ടി​ട ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യും നേ​ര​ത്തേ ന​ല്‍കി​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു​മാ​ണ് പ​ല ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും. കെ​ട്ടി​ട ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഹ​വ​ല്ലി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി സം​ഘം മേ​ധാ​വി മി​ശാ​രി അ​ൽ തു​ർ​കൈ​ത് പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഹ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ഭാ​ഗ​വും ക​രാ​റു​കാ​രും നി​ർ​മാ​ണ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

