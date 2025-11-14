ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ പരിശോധനtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലെ ഓട്ടോമോട്ടിവ് വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ പരിശോധന.
വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയവുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് ജനറൽ ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്മെന്റിന്റെ സാങ്കേതിക പരിശോധന വകുപ്പാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കൽ, അമിതമായതോ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എക്സ്ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ വിൽപന തടയൽ എന്നിവ മുഖ്യമായും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പരിശോധന.
ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കൽ, സുരക്ഷ ആവശ്യകതകളുടെ ലംഘനം, ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ വാഹനത്തിന്റെ നിറം മാറ്റൽ തുടങ്ങി പരിശോധനയിൽ 75 ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി.
പരിശോധനയിൽ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയവും നിരവധി ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി.
