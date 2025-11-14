Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 2:34 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 2:34 PM IST

    ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന
    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ ഓ​ട്ടോ​മോ​ട്ടി​വ് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന വ​കു​പ്പാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ, അ​മി​ത​മാ​യ​തോ ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തോ ആ​യ ശ​ബ്ദം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന എ​ക്‌​സ്‌​ഹോ​സ്റ്റ് സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന ത​ട​യ​ൽ എ​ന്നി​വ മു​ഖ്യ​മാ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്ക​ൽ, സു​ര​ക്ഷ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളു​ടെ ലം​ഘ​നം, ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​റം മാ​റ്റ​ൽ തു​ട​ങ്ങി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 75 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും നി​ര​വ​ധി ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    News Summary - Inspection of workshops in Shuwaikh Industrial Area
