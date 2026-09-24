അർദിയയിൽ ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന; 40.660 കിലോ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
അർദിയയിൽ ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന; 40.660 കിലോ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Inspection of food establishments in Ardiya
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അർദിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലെ വിവിധ ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിഷൻ പരിശോധന. കാലാവധി കഴിഞ്ഞതും മായം കലർന്നതുമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന, ആരോഗ്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലംഘനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി.
പരിശോധനക്കിടെ കണ്ടെത്തിയ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ 40.660 കിലോ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉറവിടം അജ്ഞാതമായ വസ്തുക്കളും അധികൃതർ നശിപ്പിച്ചു.
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി പരിശോധനകളും സന്ദർശനങ്ങളും തുടരുമെന്ന് ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിഷൻ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story