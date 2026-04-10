ഷുവൈഖിൽ നിർമാണ സാമഗ്രി കടകളിൽ പരിശോധന

Posted Ondate_range 10 April 2026 10:55 AM IST
ഷുവൈഖിൽ നിർമാണ സാമഗ്രി കടകളിൽ പരിശോധനtext_fields
News Summary - Inspection of construction material shops in Shuwaikh
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഷുവൈഖിലെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ കടകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയതായി അറിയിച്ചു. വിപണി അനുസരണം വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം, വാണിജ്യ നിയന്ത്രണ, ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ പരിശോധന. നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വില സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വിൽപ്പന നിരീക്ഷിക്കലും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പരിശോധന.
അഹമ്മദിയിലെയും മുബാറക് അൽ കബീറിലെയും അടിയന്തര പരിശോധനാ സംഘങ്ങൾ നടത്തിയ വിപുലമായ ഫീൽഡ് പരിശോധനകളിൽ വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കായി 120 റിപ്പോർട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി. എനർജി ഡ്രിങ്കുകളുടെ വിൽപ്പനയിലും വ്യാപാരത്തിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
