Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    9 Jan 2026 12:26 PM IST
    Updated On
    9 Jan 2026 12:26 PM IST

    വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന, എ​ട്ട് ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി; 26 മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് നോ​ട്ടീ​സ്

    വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന, എ​ട്ട് ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി; 26 മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് നോ​ട്ടീ​സ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ എ​ട്ട് ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ക​യും 26 മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സാ​ധു​വാ​യ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടാ​തെ അ​ധി​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും വാ​ണി​ജ്യ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം പൊ​തു ക്ര​മ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    shopsClosedgulfcommercial establishment
    Inspection of commercial establishments, Eight shops closed; 26 notices
