വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന, എട്ട് കടകൾ അടച്ചുപൂട്ടി; 26 മുന്നറിയിപ്പ് നോട്ടീസ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മുബാറക് അൽ കബീർ ഗവർണറേറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി. പരിശോധനയിൽ എട്ട് കടകൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയും 26 മുന്നറിയിപ്പ് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
സാധുവായ മുനിസിപ്പൽ ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച സഥാപനങ്ങൾ, ആവശ്യമായ പെർമിറ്റുകൾ നേടാതെ അധിക സ്ഥലങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി ഉപയോഗിക്കൽ തുടങ്ങിയ നിയമലംഘനങ്ങൾ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. മുനിസിപ്പൽ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിനും വാണിജ്യമേഖലകളിലുടനീളം പൊതു ക്രമവും സുരക്ഷയും നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു പരിശോധന.
