Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെട്ടിട നിർമാണ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 March 2026 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 28 March 2026 11:25 AM IST

    കെട്ടിട നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ കടകളിൽ പരിശോധന

    text_fields
    bookmark_border
    കെട്ടിട നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ കടകളിൽ പരിശോധന
    cancel

    കു​​വൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് വില സ്ഥിരതയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം പരിശോധന തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഘം നിരവധി നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ കടകളിൽ പരിശോധനാ പര്യടനം നടത്തി.

    വില പട്ടികയുടെ അഭാവം, റീഫണ്ട്, മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ നയങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടൽ, ഇൻവോയ്‌സുകൾ നൽകാതിരിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 12 ലംഘനങ്ങൾ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. രാജ്യത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അന്യായമായ വിലവർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വ്യാപാരികൾ അംഗീകൃത വിലനിർണ്ണയ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് പരിശോധയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

    സുതാര്യമായ വിലനിർണ്ണയം, ശരിയായ ബില്ലിംഗ് രീതികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിച്ചു.വിപണികൾ നിരീക്ഷിക്കൽ തുടരുമെന്നും നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: inspection, kuwait, news, building materials, gulf news malayalam
    News Summary - Inspection of building materials stores
    Similar News
    Next Story
    X