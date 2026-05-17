അംഘാര സ്ക്രാപ്പ് യാർഡ് മേഖലയിൽ പരിശോധന

Posted Ondate_range 17 May 2026 12:24 PM IST
Updated Ondate_range 17 May 2026 12:24 PM IST
അംഘാര സ്ക്രാപ്പ് യാർഡ് മേഖലയിൽ പരിശോധന
News Summary - Inspection in the Anghara scrap yard area
കുവൈത്ത് സിറ്റി: നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അംഘാര സ്ക്രാപ്പ് യാർഡ് മേഖലയിൽ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, ഫയർ ഫോഴ്സ്, മാൻപവർ അതോറിറ്റി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു പരിശോധന. ദേശീയ സ്വത്ത് കൈയേറ്റം, അനധികൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചട്ടലംഘനങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
പരിശോധനയിൽ നിരവധി നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായും രേഖകളില്ലാത്ത തൊഴിലാളികളെ പിടികൂടിയതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സർക്കാർ സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കാനും വ്യാവസായിക മേഖലകളിലെ അനധികൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാനും പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്ന് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി വ്യക്തമാക്കി.
