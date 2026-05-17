Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅംഘാര സ്ക്രാപ്പ് യാർഡ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 May 2026 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 12:24 PM IST

    അംഘാര സ്ക്രാപ്പ് യാർഡ് മേഖലയിൽ പരിശോധന

    text_fields
    bookmark_border
    അംഘാര സ്ക്രാപ്പ് യാർഡ് മേഖലയിൽ പരിശോധന
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അംഘാര സ്ക്രാപ്പ് യാർഡ് മേഖലയിൽ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, ഫയർ ഫോഴ്‌സ്, മാൻപവർ അതോറിറ്റി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു പരിശോധന. ദേശീയ സ്വത്ത് കൈയേറ്റം, അനധികൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചട്ടലംഘനങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

    പരിശോധനയിൽ നിരവധി നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായും രേഖകളില്ലാത്ത തൊഴിലാളികളെ പിടികൂടിയതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സർക്കാർ സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കാനും വ്യാവസായിക മേഖലകളിലെ അനധികൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാനും പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്ന് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:scrap yardinspectiongulfKuwait
    News Summary - Inspection in the Anghara scrap yard area
    Similar News
    Next Story
    X