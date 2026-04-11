സലൂണുകളിൽ പരിശോധന; 10 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 11 April 2026 12:09 PM IST
സലൂണുകളിൽ പരിശോധന; 10 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Inspection in salons; 10 violations were found
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പുരുഷന്മാരുടെ സലൂണുകളിൽ വാണിജ്യ നിയന്ത്രണ, ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് പരിശോധന. വിവിധ ഷോപ്പുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 10 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളുടെയും ഷേവിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ലംഘനങ്ങളും, ചില ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണമിടപാട് നിരോധിക്കുന്ന മന്ത്രിതല പ്രമേയം പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ഏഴ് സലൂണുകളും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.
നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്തൃ സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിയമലംഘകർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story