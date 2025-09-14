Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    14 Sept 2025 10:06 AM IST
    14 Sept 2025 10:06 AM IST

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന: 93 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന: 93 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സം​യു​ക്ത ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ 93 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    സം​യു​ക്ത കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ 93 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 14 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ്, സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന വ​കു​പ്പ്, വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​ത്.

    വ്യ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, ഗാ​രേ​ജു​ക​ൾ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വ്യ​വ​സാ​യി​ക പാ​ർ​പ്പി​ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

