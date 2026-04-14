    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 April 2026 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 14 April 2026 11:52 AM IST

    അർദിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ പരിശോധന; നിർമ്മാണ നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

    ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു
    കുവൈത്ത് സിറ്റി: അർദിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും അനധികൃത സ്ഥലം ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും 12 നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി.

    മേൽനോട്ട സംഘങ്ങൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നടപടി. നിർമ്മാണ സംവിധാനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും വ്യാവസായിക മേഖലാ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിലുമാണ് പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. അനുചിതമായ നിർമ്മാണ രീതികൾ, നിയുക്ത പ്രദേശങ്ങളുടെ ചൂഷണം എന്നിവ പരിശോധനകളിൽ കണ്ടെത്തി. ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

    News Summary - Inspection in Ardiya Industrial Area; Construction Violations Detected
    Similar News
