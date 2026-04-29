Posted Ondate_range 29 April 2026 12:15 PM IST
അഹമ്മദി ഗവർണറേറ്റിൽ പരിശോധന; 90 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി
News Summary - Inspection in Ahmadi Governorate; 90 violations found
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അഹമ്മദി ഗവർണറേറ്റിൽ കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 90 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. വാണിജ്യ ലൈസൻസിംഗും പരസ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലംഘനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പരിശോധന.
കടകൾക്കും ബിസിനസുകൾക്കുമുള്ള ആരോഗ്യ, പരസ്യ ലൈസൻസുകൾ , വിലനിർണ്ണയം എന്നിവ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുനിസിപ്പൽ സർവീസസ് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ഫോളോ-അപ്പ് വകുപ്പ് പരിശോധനയിൽ ഉറപ്പുവരുത്തി. നിയമലംഘകർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. എല്ലാ ഗവർണറേറ്റുകളിലും കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
Next Story