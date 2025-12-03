Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ​രി​ശോ​ധ​ന...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 10:16 AM IST

    പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു; 55 അ​ന​ധി​കൃ​ത ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ക്യാ​മ്പ് സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു; 55 അ​ന​ധി​കൃ​ത ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സ്പ്രി​ങ് കാ​മ്പ​സ് ക​മ്മി​റ്റി വി​വി​ധ ക്യാ​മ്പ് സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് വാ​ട​ക​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​തു​മാ​യ 55 അ​ന​ധി​കൃ​ത ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. 75 ക്യാ​മ്പ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ൽ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും ഇ​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

    ക്യാ​മ്പ് ക്ലി​യ​റ​ൻ​സു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ, ക്യാ​മ്പി​ങ് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന 10 അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​ല​ച​ര​ക്ക് ക​ട​ക​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി. പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ, പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലും നി​ര​വ​ധി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:inspectionCampsUnauthorizedremoved
    News Summary - Inspection continues; 55 unauthorized camps removed
    Similar News
    Next Story
    X