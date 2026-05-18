ജഹ്റ മാർക്കറ്റിൽ പരിശോധന: കേടായ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കണ്ടെത്തി
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജഹ്റ സെൻട്രൽ വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് മാർക്കറ്റിലും അനുബന്ധ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ പരിശോധന നടത്തി. പരിശോധനയിൽ വിവിധ ഭക്ഷ്യ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 52 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.
വിൽപ്പനക്കുവെച്ച കേടായ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. ഉപഭോഗത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വ്യാപാരം, മായം ചേർത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കൽ, ആരോഗ്യ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തത്, ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തത് തുടങ്ങിയ നിരവധി നിയമലംഘനങ്ങളും കണ്ടെത്തി. നിയമലംഘർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സുരക്ഷതിമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും നിയമങ്ങളും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്ന് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ അറിയിച്ചു.
