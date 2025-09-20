Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    20 Sept 2025 10:30 AM IST
    20 Sept 2025 10:30 AM IST

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ജാ​ഗ്ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും; സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ രാ​ജ്യം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി വി​ല​യി​രു​ത്തി

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ജാ​ഗ്ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും; സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ രാ​ജ്യം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി വി​ല​യി​രു​ത്തി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ജാ​ഗ്ര​ത​യും ക​ടു​പ്പി​ച്ച് രാ​ജ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നേ​തൃ ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രും സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ലാ മേ​ധാ​വി​ക​ളും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ജാ​ഗ്ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വി​വി​ധ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​നം, തെ​രു​വു​ക​ളി​ലെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഏ​ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി. സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും സു​പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മീ​പം സു​ര​ക്ഷാ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം. തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തും ജീ​വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്ത് സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദൗ​ത്യം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് എ​ന്ന് ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ആ​ക്ടി​ങ് അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ലി അ​ൽ അ​ദ്വാ​നി, പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ൽ ദ​വാ​സ്, വി​വി​ധ സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല മേ​ധാ​വി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് സെ​ക്ട​ർ മേ​ധാ​വി ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​ഖി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്ത് സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ ദൗ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ അ​തി​ഖി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

