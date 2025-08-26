Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 11:19 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത ഉ​ണ​ർ​ത്തി ഇ​ൻ​ഫോ​ക്ക് ക​ര​കൗ​ശ​ല പ​രി​ശീ​ല​നം

    Children and organizers who participated in the skills training organized by Infok
    ഇ​ൻ​ഫോ​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ര​കൗ​ശ​ല പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ളും സം​ഘാ​ട​ക​രും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത ക​ണ്ടെ​ത്തി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്സ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ഇ​ൻ​ഫോ​ക്ക്) ‘ക്രാ​ഫ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ചി​ൽ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ബോ​ട്ടി​ൽ ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ർ.​ഇ.​ജി ലേ​ണി​ങ് സെ​ന്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ കു​പ്പി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ മി​ക​ച്ച ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റാ​മെ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ച്ചു.

    ക​ര​കൗ​ശ​ല പ​രി​ശീ​ല​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച ഡാ​ന്റി​സ് തോ​മ​സ് ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ന​യി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ളും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പു​തു​മ​യു​ള്ള ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മെ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​നം മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ട് ഇ​ൻ​ഫോ​ക്ക് ന​ട​ത്തു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

