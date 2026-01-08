Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 7:41 AM IST

    ഇൻഫോക് മുബാറക് അൽ കബീർ റീജനൽ വാർഷികാഘോഷവും ആദരവും

    ഇൻഫോക് മുബാറക് അൽ കബീർ റീജനൽ വാർഷികാഘോഷവും ആദരവും
    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ്

    ന​ഴ്സി​ങ് മാ​ർ​ത്ത ജോ​ൺ​സ​ൺ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്‌​സ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ഇ​ൻ​ഫോ​ക്) മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി ‘സ്പാ​ർ​ക്ക് ഓ​ഫ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ 2025-26’ റി​ഗ്ഗാ​യ് ജ​വ​ഹ​റ​ത്ത് അ​ൽ സാ​ലെ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​ൻ​ഫോ​ക് മു​ബാ​റ​ക് റീ​ജ​ന​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​ജോ തോ​മ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് ന​ഴ്സി​ങ് മാ​ർ​ത്ത ജോ​ൺ​സ​ൺ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മാ​ട്ര​ൺ ഫ​രീ​ദ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ബി ജോ​സ​ഫ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ, ​കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം കെ.​കെ. ഗി​രീ​ഷ്, മു​ബാ​റ​ക് റീ​ജ​ണ​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ബി​ൻ​സ് തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, റീ​ജ​ണ​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. കു​വൈ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച മു​ബാ​റ​ക്ക് റീ​ജ​ണി​ലെ സീ​നി​യ​ർ ന​ഴ്സു​മാ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ഫ​ർ​വാ​നി​യ റീ​ജ​ണ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്രി​ൻ​സി വ​ർ​ഗീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ റെ​ജി പി ​ജോ​ൺ​സ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ലാ​ൻ​സ ബാ​ൻ​ഡും ഇ​ൻ​ഫോ​ക് മു​ബാ​റ​ക്ക് റി​ജി​യ​ൺ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത, നൃ​ത്ത ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. കാ​ർ​ത്തി​ക് കം​ബ​ദാ​സ​നും ബി​നു ജോ​ർ​ജും അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി.

