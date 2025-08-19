Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    19 Aug 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 10:26 AM IST

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വ പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വ പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല
    ഇ​ൻ​ഫോ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വ പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽ​പശാ​ല​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കൊപ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്സ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​റ്റ് (ഇ​ൻ​ഫോ​ക്ക്) ‘റൈ​സ് -2025’എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഏ​ഴ്, എ​ട്ട്, ഒ​മ്പ​ത് ക്ലാ​സി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ അ​റി​വും നേ​തൃ​പാ​ട​വ​വും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശി​ൽ​പശാ​ല​യി​ൽ അ​മ്പ​തോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബാ​ബു​ജി ബ​ത്തേ​രി ക്ലാ​സ് ന​യി​ച്ചു.

    ഗ്രൂ​പ് ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലും വി​വി​ധ​യി​നം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ശി​ൽപശാ​ല​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഇ​ൻ​ഫോ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

