ഇൻഫോക് ‘കളേഴ്സ് ഓഫ് അഹ്മദി’ ഫ്ലയർ പ്രകാശനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യൻ നഴ്സസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് (ഇൻഫോക്) അഹ്മദി റീജനൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക വിനോദസന്ധ്യയായ ‘കളേഴ്സ് ഓഫ് അഹ്മദി - 2025’ ന്റെ പ്രഖ്യാപനം മംഗഫ് ആർ.ഇ.ജി സെന്ററിൽ നടന്നു.
ഇൻഫോക് അഹ്മദി റീജനൽ കൺവീനർ നിധീഷ് തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇൻഫോക് പ്രസിഡന്റ് വിജേഷ് വേലായുധൻ ഫ്ലയർ പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ രാഹുൽ രാജിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു. നവംബർ 14 ന് വൈകുന്നേരം മംഗഫ് അൽ നജാത് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് സാംസ്കാരിക വിനോദ സന്ധ്യ. വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ഇതിൽ അരങ്ങേറും.
ഇൻഫോക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോബി ജോസഫ്, കോർ കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഗിരീഷ് കൃഷ്ണ, റീജനൽ ഭാരവാഹികളായ ജോർജ് ഏബ്രഹാം, സൗമിനി തോമസ്, ജിഷ മധു എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. അഹ്മദി റീജനൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിഷ ജോബി സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഷിബിൻ സ്കറിയ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ മെജോ തോമസ്, അഭിലാഷ് രവി, ജോതി ജോൺ, ജോളി ജോസഫ്, ധിനേഷ് രാജ്, ചെറിൽ കെ ബാബു, റോണി ചാക്കോ എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു.
