Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘ക​ളേ​ഴ്സ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:29 AM IST

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘ക​ളേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് അ​ഹ്മ​ദി’ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘ക​ളേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് അ​ഹ്മ​ദി’ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ നഴ്സ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ഇ​ൻ​ഫോ​ക്) അ​ഹ്മ​ദി റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നോ​ദ​സ​ന്ധ്യ​യാ​യ ‘ക​ളേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് അ​ഹ്മ​ദി - 2025’ ന്റെ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം മം​ഗ​ഫ് ആ​ർ.​ഇ.​ജി സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് അ​ഹ്മ​ദി റീ​ജ​ന​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​ധീ​ഷ് തോ​മ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ൻ​ഫോ​ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ ഫ്ല​യ​ർ പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ഹു​ൽ രാ​ജി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ന​വം​ബ​ർ 14 ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം മം​ഗ​ഫ് അ​ൽ ന​ജാ​ത് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നോ​ദ സ​ന്ധ്യ. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ബി ജോ​സ​ഫ്, കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യ ഗി​രീ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ, റീ​ജ​ന​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജോ​ർ​ജ് ഏ​ബ്ര​ഹാം, സൗ​മി​നി തോ​മ​സ്, ജി​ഷ മ​ധു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. അ​ഹ്മ​ദി റീ​ജ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷ ജോ​ബി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷി​ബി​ൻ സ്ക​റി​യ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മെ​ജോ തോ​മ​സ്, അ​ഭി​ലാ​ഷ് ര​വി, ജോ​തി ജോ​ൺ, ജോ​ളി ജോ​സ​ഫ്, ധി​നേ​ഷ് രാ​ജ്, ചെ​റി​ൽ കെ ​ബാ​ബു, റോ​ണി ചാ​ക്കോ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait Indian NursesFlyer releasedKuwaith News
    News Summary - Infok ‘Colors of Ahmadiyya’ flyer released
    Similar News
    Next Story
    X