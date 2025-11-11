കലാവിരുന്നായി ഇൻഫോക് ‘റിഥം ഓഫ് സബാഹ്’text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യൻ നഴ്സസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് (ഇൻഫോക്) സബാഹ് റീജനൽ വാർഷിക പരിപാടിയായ ‘റിഥം ഓഫ് സബാഹ്- 2025’ യുനൈറ്റഡ് ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നടന്നു. ഇൻഫോക് സബാഹ് റീജനൽ കൺവീനർ ശ്യാം പ്രസാദ് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സംസ്കാരിക സമ്മേളനം കുവൈത്ത് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് നഴ്സിങ് മധുകർ നമ്പ്യാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഇൻഫോക് പ്രസിഡന്റ് വിജേഷ് വേലായുധൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് ഷാ, കോർ കമ്മിറ്റി അംഗം ഷൈജു കൃഷ്ണൻ, സബാഹ് റീജനൽ ട്രഷറർ എബ്രഹാം റോയ്, മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ ഹർഷൽ ഹംസ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു.
വിവിധ ആശുപത്രികളിലെ അസിസ്റ്റൻറ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് നഴ്സിങ്, ഹെഡ് നേഴ്സുമാർ ഇൻഫോക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോബി ജോസഫ്, കോർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, റീജനൽ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് ടു വിഭാഗത്തിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഇൻഫോക് സബാഹ് റീജനൽ അംഗങ്ങളുടെ മക്കളെ ആദരിച്ചു. കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ദീർഘകാല സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന അംബിക പത്മകുമാറിനും കുമാരി ബർണാഡ് ജോസഫിനും യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
സബാഹ് റീജനൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദിവ്യ വിശ്വനാഥ് സ്വാഗതവും റിഥം ഓഫ് സബാഹ് പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ഷൈനി ജോൺസൺ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.കുട്ടികളുടേത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഡാൻസുകൾ, മാർഗംകളി, ഒപ്പന, തിരുവാതിര കളി, കോൽക്കളി, കൈകൊട്ടി കളി, കിച്ചൻ ഡാൻസ്, റെട്രോ ഡാൻസ്, ഫാഷൻ ഷോ മത്സരം തുടങ്ങി നിരവധി പരിപാടികൾ അരങ്ങേറി.
സബാഹ് റീജനൽ ജോയന്റ് കൺവീനർ ധന്യ മുകേഷ്, ജോയന്റ് ട്രഷറർ ആശ പി ആന്റണി, നിജേഷ് നാരായണൻ, ഡെന്നിസ് സാജൻ, ബീതു ബാബു, ഡെനി ഗീവർഗീസ് തരകൻ, സബാഹ് റീജനൽ യൂനിറ്റ് കോഓഡിനേറ്റർമാർ എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾ ഏകോപിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register