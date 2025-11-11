Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 10:28 AM IST

    ക​ലാവി​രു​ന്നാ​യി ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘റി​ഥം ഓ​ഫ് സ​ബാ​ഹ്’

    ക​ലാവി​രു​ന്നാ​യി ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘റി​ഥം ഓ​ഫ് സ​ബാ​ഹ്’
    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘റി​ഥം ഓ​ഫ് സ​ബാ​ഹ്’ കു​വൈ​ത്ത് മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്

    ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് ന​ഴ്സി​ങ് മ​ധു​ക​ർ ന​മ്പ്യാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്‌​സ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ഇ​ൻ​ഫോ​ക്) സ​ബാ​ഹ് റീ​ജ​ന​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ‘റി​ഥം ഓ​ഫ് സ​ബാ​ഹ്- 2025’ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​ൻ​ഫോ​ക് സ​ബാ​ഹ് റീ​ജ​ന​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ്യാം ​പ്ര​സാ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം കു​വൈ​ത്ത് മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് ന​ഴ്സി​ങ് മ​ധു​ക​ർ ന​മ്പ്യാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ, ​കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഷൈ​ജു കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ​ബാ​ഹ് റീ​ജ​ന​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ബ്ര​ഹാം റോ​യ്, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ഹ​ർ​ഷ​ൽ ഹം​സ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് ന​ഴ്സി​ങ്, ഹെ​ഡ് നേ​ഴ്സു​മാ​ർ ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ബി ജോ​സ​ഫ്, കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, റീ​ജ​ന​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ് ടു ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ഇ​ൻ​ഫോ​ക് സ​ബാ​ഹ് റീ​ജ​ന​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സേ​വ​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അം​ബി​ക പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നും കു​മാ​രി ബ​ർ​ണാ​ഡ് ജോ​സ​ഫി​നും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    സ​ബാ​ഹ് റീ​ജ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​വ്യ വി​ശ്വ​നാ​ഥ് സ്വാ​ഗ​ത​വും റി​ഥം ഓ​ഫ് സ​ബാ​ഹ് പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷൈ​നി ജോ​ൺ​സ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.കു​ട്ടി​ക​ളു​ടേ​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ഡാ​ൻ​സു​ക​ൾ, മാ​ർ​ഗം​ക​ളി, ഒ​പ്പ​ന, തി​രു​വാ​തി​ര ക​ളി, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, കൈ​കൊ​ട്ടി ക​ളി, കി​ച്ച​ൻ ഡാ​ൻ​സ്, റെ​ട്രോ ഡാ​ൻ​സ്, ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ ​മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    സ​ബാ​ഹ് റീ​ജ​ന​ൽ ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ധ​ന്യ മു​കേ​ഷ്, ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ശ പി ​ആ​ന്റ​ണി, നി​ജേ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ഡെ​ന്നി​സ് സാ​ജ​ൻ, ബീ​തു ബാ​ബു, ഡെ​നി ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് ത​ര​ക​ൻ, സ​ബാ​ഹ് റീ​ജ​ന​ൽ യൂ​നി​റ്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​ച്ചു.

