Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 11:48 AM IST

    വ​ർ​ണ​വി​രു​ന്നാ​യി ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘അ​മീ​രി സ്പെ​ക്ട്രം’

    വ​ർ​ണ​വി​രു​ന്നാ​യി ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘അ​മീ​രി സ്പെ​ക്ട്രം’
    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് അ​മീ​രി റീ​ജ​ന​ൽ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ‘അ​മീ​രി സ്പെ​ക്ട്രം’ ഡോ. ​അ​ലി അ​ൽ ഹ​ദ്ദാ​ദ്

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്‌​സ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ഇ​ൻ​ഫോ​ക്) അ​മീ​രി റീ​ജ​ന​ൽ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ‘അ​മീ​രി സ്പെ​ക്ട്രം- 2025’ ആ​സ്പ​യ​ർ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​ൻ​ഫോ​ക് അ​മീ​രി റീ​ജ​ന​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ​ര​ത് കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​മീ​രി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് ന​ഴ്സി​ങ് ഡോ. ​അ​ലി അ​ൽ ഹ​ദ്ദാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ൻ​ഫോ​ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    മ​ർ​സൂ​ഖ അ​ൽ ഹ​ർ​ബി (എ.​ഡി.​എ​ൻ-​അ​മീ​രി ഡെ​ന്റ​ൽ), ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ, ​കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​നീ​ഷ് പൗ​ലോ​സ്, ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു​മോ​ൾ ജോ​സ​ഫ്, അ​മീ​രി റീ​ജ​ന​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​നി റോ​ണി, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പ്ര​സീ​ദ് മാ​മ​ൻ, ജോ​മോ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ഹ​ർ​ഷ​ൽ ഹം​സ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഇ​ൻ​ഫോ​ക് അ​മീ​രി റീ​ജ​ണി​ലെ ഹെ​ഡ് ന​ഴ്സു​മാ​രാ​യ ഡ്യൂ​സി മി​റ, അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ഇ​ൻ​ഫോ​ക് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ, റീ​ജ​ണ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, മ​റ്റ് റീ​ജ​ന​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    അ​മീ​രി റീ​ജ​ണി​ലെ സീ​നി​യ​ർ ന​ഴ്സു​മാ​രെ​യും എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ് ടു ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം നേ​ടി​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് അ​മീ​രി റീ​ജ​ണ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷ കു​ര്യ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ‘അ​മീ​രി സ്പെ​ക്ട്രം’ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മെ​റീ​ന പൗ​ലോ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജേ​ഷ് ക​ട​വ​ന്ത്ര​യും കു​വൈ​ത്തി ഗാ​യ​ക​ൻ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ റാ​ഷി​ദും ഇ​ൻ​ഫോ​ക് അ​മീ​രി റീ​ജി​യ​ൺ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത, നൃ​ത്ത ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. നി​ഷ കു​ര്യ​ൻ, സ​ന്തോ​ഷ് ചാ​ക്കോ, ഷി​നി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    TAGS:gulfKuwait
    News Summary - Infok ‘Amiri Spectrum’ as a colorist
