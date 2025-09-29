Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Sept 2025 12:05 AM IST
    29 Sept 2025 12:05 PM IST

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘ഹ​വ​ല്ലി ബീ​റ്റ്സ്-2025’ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘ഹ​വ​ല്ലി ബീ​റ്റ്സ്-2025’ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘ഹ​വ​ല്ലി ബീ​റ്റ്സ്-2025’ ലോ​ഗോ ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ ​പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്സ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ഇ​ൻ​ഫോ​ക്) ഹ​വ​ല്ലി റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഹ​വ​ല്ലി ബീ​റ്റ്സ്-2025’​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​ർ.​ഇ.​ജി സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    റീ​ജ​ന​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി.​എ​സ്. ശ്രീ​ജി​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫ്ല​യ​ർ ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ ​പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ റോ​സ് മാ​ത്യു​വി​ന് ന​ൽ​കി ലോഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ൻ​ഫോ​ക് കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഗി​രീ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ, സു​ബി​ൻ രാ​ജു, ഹ​വ​ല്ലി റീ​ജ​ന​ൽ ജോ.​ക​ൺ​വീ​ന​ർ റോ​സ​മ്മ അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​വ്യ എ​ബ്ര​ഹാം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ഹ​വ​ല്ലി റീ​ജ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ജി ലി​ന്റോ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ.​എ​സ്. ശ​ര​ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജെ​ന്നി​മോ​ൻ ജെ​യിം​സ്, ശ്രീ​ജി​ത്ത് ര​വി, പ്ര​സീ​ദ പ്ര​സാ​ദ്, മ​നു​ജ ജോ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പ​യ​ർ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘ഹ​വ​ല്ലി ബീ​റ്റ്സ്-2025’ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ന്ധ്യ​യി​ൽ ഇ​ൻ​ഫോ​ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

