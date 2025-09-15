ഇൻഫോക് ‘റിഥം ഓഫ് സബാ -2025’ ഫ്ലയർ പ്രകാശനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യൻ നഴ്സസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് (ഇൻഫോക്) സബാ റീജനൽ കമ്മിറ്റി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘റിഥം ഓഫ് സബാ -2025’ ന്റെ ഫ്ലയർ പ്രകാശനം അബ്ബാസിയ ആർ.ഇ.ജി ലേണിങ് സെന്ററിൽ നടന്നു.
ഇൻഫോക് സബാ റീജനൽ കൺവീനർ ശ്യാം പ്രസാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് ഷാ ഫ്ലയർ, പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ഷൈനി ജോൺസണ് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഇൻഫോക് കോർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഷൈജു കൃഷ്ണൻ, ബിബിൻ ജോസഫ്, സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ധന്യാ മുകേഷ്, ഷറഫുദ്ദീൻ ഹംസ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. സബാ റീജനൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദിവ്യ വിശ്വനാഥ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ എബ്രഹാം റോയ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
പ്രോഗ്രാം ജോ. കൺവീനർ നിജേഷ് നാരായണൻ, സബാ റീജനൽ യൂനിറ്റ് കോഓഡിനേറ്റർമാരായ ഡെനി ഗീവർഗീസ്, അൻസു എം. ജോൺ, കെ.ജെ. ലക്ഷ്മിപ്രിയ, ബീതു ബാബു, നിഷ കോശി, സിമി തോമസ്, രഹിത വിസ്മയ എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു.നവംബർ എട്ടിന് യുനൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പരിപാടി. അംഗങ്ങളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറും.
