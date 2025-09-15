Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 9:11 AM IST

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘റി​ഥം ഓ​ഫ് സ​ബാ -2025’ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് 'റി​ഥം ഓ​ഫ് സ​ബാ -2025' ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്‌​സ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ഇ​ൻ​ഫോ​ക്) സ​ബാ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘റി​ഥം ഓ​ഫ് സ​ബാ -2025’ ന്റെ ​ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​ർ.​ഇ.​ജി ലേ​ണി​ങ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് സ​ബാ റീ​ജ​ന​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ്യാം ​പ്ര​സാ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ ​ഫ്ല​യ​ർ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷൈ​നി ജോ​ൺ​സ​ണ് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ൻ​ഫോ​ക് കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷൈ​ജു കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ബി​ബി​ൻ ജോ​സ​ഫ്, സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ധ​ന്യാ മു​കേ​ഷ്, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഹം​സ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സ​ബാ റീ​ജ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​വ്യ വി​ശ്വ​നാ​ഥ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ബ്ര​ഹാം റോ​യ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​ജേ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, സ​ബാ റീ​ജ​ന​ൽ യൂ​നി​റ്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഡെ​നി ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ്, അ​ൻ​സു എം. ​ജോ​ൺ, കെ.​ജെ. ല​ക്ഷ്മി​പ്രി​യ, ബീ​തു ബാ​ബു, നി​ഷ കോ​ശി, സി​മി തോ​മ​സ്, ര​ഹി​ത വി​സ്മ​യ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

