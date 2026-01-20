Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅ​ബ്ദ​ലി​യി​ലെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 11:59 AM IST

    അ​ബ്ദ​ലി​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ൻ​റ​ർ കി​റ്റു​മാ​യി ഇ​ൻ​ഫോ​ക്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ബ്ദ​ലി​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ൻ​റ​ർ കി​റ്റു​മാ​യി ഇ​ൻ​ഫോ​ക്
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ബ്ദ​ലി​യി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ടു​ത്ത ശൈ​ത്യ​ത്തി​ലും മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ഠി​ന​മാ​യ ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​രോ​ധ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്‌​സ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ഇ​ൻ​ഫോ​ക്). ഇ​ൻ​ഫോ​ക് സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ‘ഇ​ൻ​ഫോ​ക് കെ​യ​ർ’ അ​ബ്ദ​ലി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ചു.

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് വ​ർ​ഷ​വും ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന വി​ൻ​റ​ർ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ത​ണു​പ്പി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പി​ളി​ക​ൾ, അ​നു​ബ​ന്ധ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കി​റ്റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ൻ​ഫോ​ക് സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​രും നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി ഇ​വ കൈ​മാ​റി.ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ർ​ച്ച​ന കു​മാ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ, ​ശ്യാം പ്ര​സാ​ദ്, ധ​ന്യ മു​കേ​ഷ്, പ്യാ​രി ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ, സ​ജു​മോ​ൻ അ​ബ്ര​ഹാം, ജോ​ബി ജോ​സ​ഫ്, ഷം​ന ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ഹി​മ ഷി​ബു, ചി​ന്നു സ​ത്യ​ൻ, പ്രി​ൻ​സി വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​രം സാ​മൂ​ഹി​ക​സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ഇ​ൻ​ഫോ​ക് നേ​തൃ​ത്വം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:workersabdali'Infoc'ProvideWinter kit
    News Summary - INFOC provides winter kits to workers in Abdali
    Similar News
    Next Story
    X