Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    26 Nov 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 10:04 AM IST

    ഇൻഫോക് ഹവല്ലി റീജനൽ 'ഹവല്ലി ബീറ്റ്സ്'

    ഇൻഫോക് ഹവല്ലി റീജനൽ ‘ഹവല്ലി ബീറ്റ്സ്’
    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ഹ​വ​ല്ലി റീ​ജ​ന​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി.​എ​സ് ശ്രീ​ജി​ത്ത് ദീ​പം

    തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്‌​സ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ഇ​ൻ​ഫോ​ക്) ഹ​വ​ല്ലി റീ​ജ​ന​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി ‘ഹ​വ​ല്ലി ബീ​റ്റ്സ് -2025’ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ മു​ബാ​റ​ക്ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് ന​ഴ്സി​ങ് ശോ​ഭ​ന ഐ​സ​ക് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ഹ​വ​ല്ലി റീ​ജ​ന​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി.​എ​സ് ശ്രീ​ജി​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ബി ജോ​സ​ഫ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മു​ബാ​റ​ക്ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് ന​ഴ്സി​ങ് ഐ​ഷ അ​ൽ ല​ഹ്ദാ​ൻ, ഇ​ൻ​ഫോ​ക് കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഗി​രീ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ, ഹ​വ​ല്ലി റീ​ജ​ന​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ.​എ​സ് ശ​ര​ത്, സൂ​സ​മ്മ വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. വി​വി​ധ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ളി​ലെ ഹെ​ഡ് നേ​ഴ്സു​മാ​ർ, ഇ​ൻ​ഫോ​ക് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ, റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, റീ​ജ​ന​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    കു​വൈ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​യ സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച ന​ഴ്സു​മാ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഹ​വ​ല്ലി റീ​ജ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ജി ജോ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ റോ​സ​മ്മ അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ഹ​വ​ല്ലി റീ​ജ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത, നൃ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി.

    X