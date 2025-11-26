ഇൻഫോക് ഹവല്ലി റീജനൽ ‘ഹവല്ലി ബീറ്റ്സ്’text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യൻ നഴ്സസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് (ഇൻഫോക്) ഹവല്ലി റീജനൽ വാർഷിക പരിപാടി ‘ഹവല്ലി ബീറ്റ്സ് -2025’ ഇന്ത്യൻ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ മുബാറക്ക് അൽ കബീർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ അസിസ്റ്റൻറ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് നഴ്സിങ് ശോഭന ഐസക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇൻഫോക് ഹവല്ലി റീജനൽ കൺവീനർ വി.എസ് ശ്രീജിത്ത് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
ഇൻഫോക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോബി ജോസഫ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. മുബാറക്ക് അൽ കബീർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ അസിസ്റ്റൻറ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് നഴ്സിങ് ഐഷ അൽ ലഹ്ദാൻ, ഇൻഫോക് കോർ കമ്മിറ്റി അംഗം ഗിരീഷ് കൃഷ്ണ, ഹവല്ലി റീജനൽ ട്രഷറർ ഇ.എസ് ശരത്, സൂസമ്മ വർഗീസ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ ഹെഡ് നേഴ്സുമാർ, ഇൻഫോക് സെൻട്രൽ, റീജനൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ഭാരവാഹികൾ, റീജനൽ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി.
കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ ദീർഘകാലം പ്രശംസനീയമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച നഴ്സുമാരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. ഹവല്ലി റീജനൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിജി ജോസ് സ്വാഗതവും പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ റോസമ്മ അഗസ്റ്റിൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഇൻഫോക് ഹവല്ലി റീജൻ അംഗങ്ങളും കുട്ടികളും ഒരുക്കിയ സംഗീത, നൃത്ത പരിപാടികൾ പരിപാടിയുടെ ആകർഷണമായി.
