Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇ​ൻ​ഫോ​ക് പു​തി​യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 9:35 AM IST

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    cancel
    camera_alt

    വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ, ജോ​ബി ജോ​സ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ

    Listen to this Article


    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്സ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ഇ​ൻ​ഫോ​ക്) 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ഹെ​വ​ൻ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സ്സി മാ​ത്യു സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ബി ജോ​സ​ഫ് വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷൈ​ജു കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​നീ​ഷ് പൗ​ലോ​സ്, കെ.​കെ. ഗി​രീ​ഷ്, സു​ബി​ൻ രാ​ജു, സാ​ജ​ൻ മാ​ത്യു, റീ​ജി​യ​ണ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ ഐ​ക്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ (പ്ര​സി), ഷൈ​ജു കൃ​ഷ്ണ​ൻ, രാ​ഖി ജോ​മോ​ൻ (വൈ. ​പ്ര​സി), ജോ​ബി ജോ​സ​ഫ് (ജ​ന. സെ​ക്ര) ബി​നു​മോ​ൾ ജോ​സ​ഫ്, നി​സ്സി മാ​ത്യു (ജോ. ​സെ​ക്ര), കെ.​എ​സ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ (​ട്ര​ഷ), ഷൈ​നി ഐ​പ്പ്, സ​തീ​ഷ് ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ (ജോ.​ട്ര​ഷ) അം​ബി​ക ഗോ​പ​ൻ, സി​ജോ കു​ഞ്ഞു​കു​ഞ്ഞ് (പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി ഷൈ​മേ​ഷ്, അ​ല​ക്‌​സ് ഉ​തു​പ്പ്, ചി​ന്നു സ​ത്യ​ൻ (ആ​ർ​ട്സ് ) ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഹം​സ, മ​ഞ്ജു​ള ഷി​ജോ, ടി.​വി അ​നീ​ഷ്, (പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ്), സു​ബി​ൻ രാ​ജു, സാ​ജ​ൻ മാ​ത്യു, മ​നോ​ജ് എ​സ്. പി​ള്ള (മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ്), ഹി​മ ഷി​ബു, അ​നീ​ഷ് പൗ​ലോ​സ്, കെ.​കെ ഗി​രീ​ഷ് (മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്പ് ക​മ്മി​റ്റി) മ​ജോ മാ​ത്യു, അ​നീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ശ​ര​ത് നാ​യ​ർ (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ) ബി​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ്, ലി​യോ അ​വ​റാ​ച്ച​ൻ, ഡെ​ന്നി​സ് സാ​ജ​ൻ (സ്പോ​ർ​ട്സ്).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Infoc elects new office bearers
    Similar News
    Next Story
    X