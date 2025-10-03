Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 1:22 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 1:22 PM IST

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘അ​മീ​രി സ്പെ​ക്ട്രം’ ആ​ഘോ​ഷം ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘അ​മീ​രി സ്പെ​ക്ട്രം’ ആ​ഘോ​ഷം ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ ​

    നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്സ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ഇ​ൻ​ഫോ​ക്) അ​മീ​രി റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘അ​മീ​രി സ്പെ​ക്ട്രം -2025’ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം സാ​ൽ​മി​യ ഉ​പാ​സ​ന സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​ൻ​ഫോ​ക് അ​മീ​രി റീ​ജ​ന​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ​ര​ത് കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ ​ഫ്ല​യ​ർ പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മെ​റീ​ന പൗ​ലോ​സി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ൻ​ഫോ​ക് കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യ അ​നീ​ഷ് പൗ​ലോ​സ്, അ​മീ​രി റീ​ജ​ന​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജോ​ളി എ​ബ്ര​ഹാം, ദി​വ്യ മോ​ൾ സേ​വി​യ​ർ, ജി​പ്സ തോ​മ​സ്, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പ്ര​സീ​ദ് മാ​മ്മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. അ​മീ​രി റീ​ജ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷ കു​ര്യ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​നി ഐ​സ​ക് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വൈ​ശാ​ഖി വി​ശ്വ​നാ​ഥ്, അ​ശ്വ​തി മാ​ത്യു, ജ​യ്സ​ൺ മാ​ത്യു, ബി​ജു പീ​റ്റ​ർ, ഡാ​ലി​യ ബി​ജോ​യ്, നീ​തു മ​രി​യ, ജോ​മോ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, സു​നി​ൽ​ജി പ്ര​കാ​ശ​ൻ, അ​നീ​ഷ് പി ​ജോ​സ്, പാ​ർ​വ​തി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വ​രു​ൺ കു​ര്യ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ 29 വൈ​കു​ന്നേ​രം സാ​ൽ​മി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക വി​രു​ന്നി​ൽ ഇ​ൻ​ഫോ​ക്ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

