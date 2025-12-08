Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ പ്ര​തി​സ​ന്ധി കു​വൈ​ത്തി​ലെ സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ച്ചു

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണം പൈ​ല​റ്റു​മാ​രു​ടെ വി​ശ്ര​മ​സ​മ​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പാ​ളി​ച്ച​ക​ളെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ
    ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ പ്ര​തി​സ​ന്ധി കു​വൈ​ത്തി​ലെ സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി കു​വൈ​ത്തി​ലെ സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള പ​ല സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കി. വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വൈ​കി​യ​ത് മ​ല​യാ​ളി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ബാ​ധി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​ലി​യ സ​മ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. പൈ​ല​റ്റു​മാ​രു​ടെ വി​ശ്ര​മ സ​മ​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പാ​ളി​ച്ച​ക​ളാ​ണ് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ മു​ട​ങ്ങി​യ​തി​ന് പി​റ​കെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച 800 സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മും​ബൈ, ഡ​ൽ​ഹി, ബം​ഗ​ളൂ​രു,​ ചെ​ന്നൈ, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ർ​വി​സ് മു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, 95 ശ​ത​മാ​നം സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​നഃസ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​യി ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​റി​യി​ച്ചു. 1500ഓ​ളം വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ 135 വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി പ​റ​ന്നു തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​മാ​സം 15ന​കം എ​ല്ലാ സ​ർ​വി​സു​ക​ളും സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.​അ​തി​നി​ടെ, ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ യാ​ത്ര ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തോ​ടെ മ​റ്റു വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലെ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് മൂ​ന്നും നാ​ലും മ​ട​ങ്ങാ​യാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​ക്കി. ഇ​ര​ട്ടി തു​ക ന​ൽ​കി​യാ​ണ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കേ​ണ്ട പ​ല​രും യാ​ത്ര​തി​രി​ച്ച​ത്.

