Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 10:14 AM IST

    സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും

    സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ. മി​നി​മം വേ​ത​ന​ത്തി​ന് പു​തു​ക്ക​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. 2010ലെ ​തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ഭേ​ദ​ഗ​തി ക​ര​ട് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പ നി​ര​ക്കി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ കു​വൈ​ത്തി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ മി​നി​മം വേ​ത​നം നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. ചി​ല ജോ​ലി​ക​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്കാ​യി മാ​ത്രം സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​കും.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ല്‍ വി​പ​ണി​യി​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്ക് കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ നീ​ക്കം. അ​തി​നി​ടെ കു​വൈ​ത്തി​വ​ത്ക​ര​ണം സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - Indigenous participation in the private sector will be increased.
