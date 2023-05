ഗോ ഫസ്റ്റ് സർവിസ് ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് സൂചന

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കുവൈത്ത് സിറ്റി: നിർത്തിവെച്ച കുവൈത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് സർവിസുകൾ വൈകാതെ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് സൂചന. ഗോ ഫസ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ പാപ്പർ ഹരജി കമ്പനി നിയമട്രിബ്യൂണൽ ബുധനാഴ്ച അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ കമ്പനിയിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

കുവൈത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ഗോ ഫസ്റ്റ് സർവിസ് നിർത്തിയത് പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ പ്രയാസം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ മെയ് 19 വരെയുള്ള സർവിസുകൾ റദ്ധാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കുവൈത്തിൽ നിന്ന് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഗോ ഫസ്റ്റ് അധികൃതർ സൂചന നൽകി. ഈ മാസം ആദ്യം മുതലാണ് ഗോ ഫസ്റ്റ് സർവിസുകൾ താറുമാറായത്. മേയ് മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചുവരെയാണ് ആദ്യം സർവിസുകൾ റദ്ദാക്കിയത്. തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ സർവിസ് ആരംഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഒമ്പതുവരെയും പിന്നീട് 19വരെയും നീട്ടുകയായിരുന്നു. Show Full Article

Indications that the Go First service will resume soon