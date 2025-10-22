Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​ന്നു; പ്രാ​ദേ​ശി​ക തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി വ​ർ​ധ​ന

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​ന്നു; പ്രാ​ദേ​ശി​ക തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി വ​ർ​ധ​ന
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന. രാ​ജ്യ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ മു​ന്നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ തു​ട​രു​ന്നു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്യൂ​റോ ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സി​ന്റെ പു​തി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​ധി​പ​ത്യം തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു പ്ര​കാ​രം കു​വൈ​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ 5.78 ല​ക്ഷം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഒ​ഴി​കെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ മൊ​ത്തം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 22 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 17.8 ല​ക്ഷം പ്ര​വാ​സി​ക​ളും 4.48 ല​ക്ഷം സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​രു​മാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 4,300 ത്തി​ല​ധി​കം വ​ർ​ധി​ച്ചു. 4.69 ല​ക്ഷം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ഈ​ജി​പ്തു​കാ​ർ ര​ണ്ടാ​മ​തും, 4.48 ല​ക്ഷം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ന്മാ​ർ മൂ​ന്നാ​മ​തു​മാ​ണ്. 2025 ലെ ​ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ മാ​ത്രം 15,500 ത്തി​ല​ധി​കം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ല്‍ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​രി​ൽ 73 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    TAGS:job marketExpatriatesgulf news malayalamIndians
    News Summary - Indians continue to be number one; Increase in expatriates in the local job market
