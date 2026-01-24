Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 1:50 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    അ​ഷ്റ​ഫ് മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ,     ഷ​ഹീ​ൽ ന​വാ​സ്, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​ഐ.​സി) സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ന​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, കെ.​സി. സ​അ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: കെ.​അ​ഷ്റ​ഫ് മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ (പ്ര​സി), അ​ൽ അ​മീ​ൻ സു​ല്ല​മി (വൈ.​പ്ര​സി), ഷ​ഹീ​ൽ കൊ​റ്റ​ത്തൊ​ടി മാ​ത്തോ​ട്ടം (ജ​ന.​സെ​ക്ര), ന​വാ​സ് താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം (ട്ര​ഷ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷെ​ർ​ഷാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര), ഇ​യാ​സ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം എ​റ​ണാം​കു​ളം (വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷിം ക​ണ്ണൂ​ർ (ദ​അ് വ ​സെ​ക്ര), അ​ഹ്മ​ദ് കു​ട്ടി ക​ണ്ണൂ​ർ (ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ് സ്കൂ​ൾ സെ​ക്ര), ന​ജീ​ബ് സ്വ​ലാ​ഹി ന​ന്തി (കോ​ളി​റ്റി സെ​ക്ര), നി​മി​ഷ് മ​ഹ്ബൂ​ബ് (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സെ​ക്ര), അ​ബ്ദു റ​ഫീ​ഖ് വ​ണ്ടൂ​ർ (ഫൈ​ൻ ആ​ർ​ട്സ്), മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫാ​ൻ എ.​ടി (മീ​ഡി​യ), ന​ജീ​ബ് സ്വ​ലാ​ഹി ന​ന്തി, അ​ബ്ദു​റ​ഫീ​ഖ് വ​ണ്ടൂ​ർ. പി.​കെ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫി ക​ത​രൂ​ർ, ന​വാ​സ് താ​ജു​ദ്ധീ​ൻ, ശു​ഐ​ബ് റ​ഷീ​ദ് കു​ന്നോ​ത്ത് തി​ക്കോ​ടി, എ.​ടി.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫാ​ൻ, നി​മേ​ഷ് മ​ഹ​ബൂ​ബ് (കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ്)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:salmiyaKuwait Newsunit officersIndian Islamic Centre
    News Summary - Indian Islamic Centre Salmiya Unit Officers
    Similar News
    Next Story
    X