Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    4 Feb 2026 11:54 AM IST
    Updated On
    4 Feb 2026 11:54 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ദി​ന സം​ഗ​മം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ദി​ന സം​ഗ​മം ഐ.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ല​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ദി​ന സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ​ത​ക്കാ​ര റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മം ഐ.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ല​ഫി സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ഹാ​സ് മാ​റ​ഞ്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ‘വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ഇ​ന്ത്യ​യും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​മ​ദാ​നി​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന-​സ​മ​കാ​ലി​ക പ്ര​സ​ക്തി​യും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മ​നാ​ഫ് മാ​ത്തോ​ട്ട​വും സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​നീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും എം. ​ഫാ​യാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖി​റാ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ഐ.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​യ്യൂ​ബ് ഖാ​ൻ ആ​ശം​സ​യ​ർ​പ്പി​ച്ചു.ഭ​ര​ണ ഘ​ട​ന അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ന്യൂ​ന പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ദ്യ​ത്തി​ലെ ഏ​ക​ത്വ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഗ​മം ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

