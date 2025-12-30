Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 9:11 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഹ​വ​ല്ലി യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഹ​വ​ല്ലി യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    തൗ​ഫീ​ഖ് മെ​ഹ്ഖൂ​ബ്,അ​ബ്ദു​റ​ഹീം,മാ​ജി​ദ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​ഐ.​സി) ഹ​വ​ല്ലി യൂ​നി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ന​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ർ​ഷി​ദ് അ​രീ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: തൗ​ഫീ​ഖ് മെ​ഹ്ഖൂ​ബ് (പ്ര​സി.), റ​നീ​സ് മു​ല്ല​ശ്ശേ​രി അ​ഷ്റ​ഫ് (വൈ. ​പ്ര​സി.), അ​ബ്ദു​റ​ഹീം ക​ടോ​ര​ൻ (ജ​ന.​സെ​ക്ര), മാ​ജി​ദ് പി.​ടി (ട്ര​ഷ), അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ പ​റ​ക്ക​ൽ (ഓ​ർ​ഗ.​ സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന​സ് ഇ.​കെ (വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര), അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം പ​റ​ക്ക​ല്ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ദ​അ് വ ​സെ​ക്ര), ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ കെ.​ടി (ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ് സ്കൂ​ൾ സെ​ക്ര), ല​ബീ​ബ് മ​ജീ​ദ് പാ​ല​ക്കാ​ട് (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സെ​ക്ര), മ​നാ​ഫ് മാ​ത്തോ​ട്ടം, ഫാ​യി​സ് ക​ട​വ​ത്ത് കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ പ​റ​ക്ക​ൽ, മാ​ജി​ദ്, റ​നീ​സ് മു​ല്ല​ശ്ശേ​രി അ​ഷ്റ​ഫ് (കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ്).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Indian Islamic Centre Hawalli Unit Officers
    Similar News
    Next Story
    X